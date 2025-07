Nei giorni scorsi, nel corso di un'intervista rilasciata a Radio CRC, Mario Giuffredi, agente dell'attaccante dell'Inter Francesco Pio Esposito, ha rivelato che i nerazzurri "hanno rifiutato offerte da 50 milioni" per il loro baby bomber. Offerta che, invece, Massimo Taibi avrebbe accettato senza il minimo dubbio: "Ha giocato allo Spezia in B, è uno di grandissima prospettiva ma a 50 milioni lo accompagnerei - le parole dell'ex portiere a TMW Radio -. Anche perché l'Inter non può spendere tanto sul mercato. Io a 50 milioni l'avrei venduto".