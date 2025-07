Questa mattina, Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, ha accolto al Quirinale la Nazionale italiana femminile, reduce dalla storica semifinale all'Europeo. Alla presenza delle istituzioni dello sport quali Andrea Abodi, Luciano Buonfiglio e Gabriele Gravina, il capo dello Stato si è rivolto così alle ragazze allenate da Andrea Soncin: "Vi ho chiesto di venire, facendo una deviazione dai vostri programmi, per ringraziarvi e farvi i complimenti. Avete svolto uno splendido Europeo e avete reso onore alla maglia e alla bandiera del nostro Paese. Nessuno mi ha raccontato le vostre gare né l'ho appreso dai giornali, io vi ho seguito in tutte le vostre partite e confesso: avevo predisposto tutto per raggiungervi a Basilea...".

Sul penultimo atto del torneo in terra svizzera, beffardo per le azzurre, Mattarella ha precisato: "Evitiamo di restare prigionieri di quella sequenza di eventi sfortunati della semifinale, voi il vostro trofeo l’avete conquistato, avete scritto una bellissima pagina di sport, fatto prestazioni di alto livello e grande qualità e soprattutto avete mandato un messaggio al nostro Paese. Dalle preistoria per le donne è stato sempre più difficile, per fortuna si stanno facendo passi avanti, ma c'è ancora tanta strada da fare e lo sport in questo aiuta. Con quest’Europeo avete consolidato la realtà del vostro sport, un contributo particolarmente importante per rendere il Paese più giusto e consapevole".