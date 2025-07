Ora è ufficiale: la Juve Stabia ha prelevato il baby talento Giacomo De Pieri in prestito secco dall'Inter fino al 30 giugno 2026. Un colpo di mercato che Matteo Lovisa, direttore sportivo dei campani, ha fotografato così dopo l'annuncio: "De Pieri era il nostro primo obiettivo da tempo, fa piacere che abbia scelto noi nonostante le numerose richieste che aveva - le sue parole ai canali ufficiali del club -. É un giocatore di grande qualità e spessore umano. Un ringraziamento particolare anche all’Inter, con la quale c’è stata subito sintonia per far arrivare da noi Giacomo. Siamo contenti di questo anche come società perché creare questo tipo di rapporti con club di tale importanza è un orgoglio per noi ed è importante per la nostra crescita a tutti i livelli".