Elena Granata, docente di Urbanistica al Politecnico di Milano, ha risposto 'no grazie' a chi l'aveva individuata come figura adatta a sostituire il dimissionario Giancarlo Tancredi dopo l'apertura dell'inchiesta sull'urbanistica di Milano. Una scelta che ho motivato così parlando con La Repubblica: "Nel discorso in Consiglio comunale, il sindaco (Sala, ndr) ha difeso il proprio percorso. Si può senz’altro comprendere la sua necessità di voler fare chiarezza, però non ho visto nessun cambiamento di rotta, a cominciare dal tema della vendita di San Siro. Un passo indietro su quello sarebbe un segnale importante, di svolta. Milano deve capire che un grande progetto non è un progetto grande e che essere una grande città vuol dire avere un’ambizione verso il futuro, co me Parigi o Barcellona", ha spiegato.