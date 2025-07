Alexandre Pato parla alla Gazzetta dello Sport e ripercorre le tappe più importanti della sua avventura al Milan. "Al primo posto metto la doppietta nel derby che abbiamo vinto 3-0 e ci ha regalato lo scudetto. L'Inter era in rimonta, ma quella sconfitta contro di noi azzerò le sue chance", dice.

"A maggio alla finale di Champions ne ho parlato con Julio Cesar e, a distanza di tempo, l'ho preso un po' in giro per quelle due reti che ha subito da me - prosegue Pato -. Poi dico il gol dopo una manciata di secondi contro il Barcellona e la rete all'esordio con il Napoli".