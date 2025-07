Frank de Boer non sente più il richiamo della panchina. Dopo l'ultima esperienza ormai vecchia di due anni, l'ex Inter, al momento, non è alla ricerca di nuove avventure nel ruolo di allenatore: "No, non mi interessa affatto - ha svelato ad Algemeen Dagblad parlando dei suoi piani futuri -. Mia moglie preferirebbe che non facessi più l'allenatore. Quindi, deve capitare l'occasione perfetta per fare qualcosa. Ma mai dire mai", ha aggiunto l'olandese. Che dopo la disastrosa parentesi in nerazzurro nella stagione 2016-2017, ha guidato Crystal Palace, Atlanta United e Al-Jazira.