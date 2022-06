"In questi giorni ho letto delle cose folli, nessuno – né io né la società - ha convocato la conferenza stampa, quello che ho letto oggi è disinformazione. Le parole spesso vengono ribaltate. Io comunque non mi dimetto. Serve fare chiarezza sul futuro". Esordisce così Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, nella conferenza stampa di fine stagione, aggiungendo: " La prima chiacchiera che mi viene da dire è sulla stagione passata, più vanno avanti i giorni e più mi rendo conto che si è chiusa con molta delusione, ma se guardo la globalmente la stagione abbiamo fatto tanti record, questo resta il sesto campionato della storia dell'Atalanta, vuol dire che gli altri sono stati peggio. Comunque inviterei la stampa, soprattutto quella locale, ad andare un po' più adagio, non tanto nelle osservazioni tecniche, quelle ci stanno". Queste le sue parole riprese da TMW.