Battibecco negli studi di Sky tra Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, e Giancarlo Marocchi. L'ex calciatore ha risposto a una domanda sul suo futuro:

La sensazione è che l'Atalanta si sia inceppata. Potrebbero aver pesato le sue parole sul fatto che non rinnoverà?

"Questa è una stupidata. Dopo quelle parole abbiamo vinto 5-0 contro l'Empoli e 4-0 contro la Juventus. Mi sembra una cosa di comodo gettata così. Nessuno si è mai tirato indietro, l'anno scorso ho firmato ad agosto, dopo la prima di campionato. Questa cosa non c'entra niente, è un tentativo di cercare alibi. Non possiamo negare la prestazione della squadra nella partita di oggi".