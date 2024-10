Periodo nero per il Milan di Paulo Fonseca che, dopo il rinvio del match in casa del Bologna per via dell'emergenza climatica che ha travolto l'Emilia Romagna, rinvio che ha implicato lo slittamento del secondo giorno di squalifica da scontare per Theo Hernandez e Tijjani Reijnders che coinciderà così con il big match da disputare contro il Napoli, perde altre pedine in vista della sfida contro la squadra di Conte.

Contro gli azzurri, Fonseca dovrà dunque far a meno di Theo, Reijnders, Abraham e Jovic ma anche di Matteo Gabbia: ultimo della lista degli infortunati, il difensore rossonero ha accusato, durante l'allenamento odierno, un risentimento muscolare che lo terrà fuori dai disponibili almeno per il match di San Siro di mercoledì.