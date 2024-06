Ora è ufficiale: le strade dell'Hellas Verona e di Marco Baroni si separano. Il tecnico, dopo la salvezza miracolosa ottenuta con gli scaligeri, è pronto a prendere la guida della Lazio, che qualche giorno fa ha detto addio a Igor Tudor. "Hellas Verona FC comunica l’interruzione consensuale del rapporto professionale con mister Marco Baroni - si legge nella nota del club gialloblu -. Il Presidente Maurizio Setti, a nome di tutto il Club, ringrazia mister Baroni per il lavoro svolto in questa stagione e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".