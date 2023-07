Salutato Christophe Galtier, il Paris Saint-Germain ha dato il benvenuto a Luis Enrique come nuovo allenatore per le prossime due stagioni. Lo spagnolo, che era stato sollevato dall'incarico di ct delle Furie Rosse in conseguenza dell'eliminazione dai Mondiali in Qatar, torna ad allenare un club dopo l'esperienza vincente al Barcellona dal 2014 al 2017.