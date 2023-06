In attesa di prendere una decisione sul futuro di Romelu Lukaku, con l'Inter spettatrice decisamente interessata, il Chelsea arricchisce il suo parco attaccanti con Christopher Nkunku, nazionale francese acquistato dal Lipsia. "Sono incredibilmente felice di unirmi al Chelsea - ha dichiarato il giocatore dopo aver firmato un contratto di sei stagioni coi Blues -. È stato fatto un grande sforzo per portarmi al club e non vedo l'ora di incontrare il mio nuovo allenatore e i compagni di squadra per mostrare ai tifosi del Chelsea cosa posso fare in campo.

Avendo giocato in Ligue 1 e in Bundesliga, ora voglio giocare in Premier League, uno dei campionati più competitivi al mondo. Sono molto emozionato per questa sfida e sarò orgoglioso di indossare la maglia del Chelsea".