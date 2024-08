Dopo il burrascoso divorzio con la Salernitana, Boulaye Dia è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Superate le visite mediche questa mattina, il giocatore senegalese è stato annunciato dal club biancoceleste: la formula è quella del prestito biennale, con obbligo di riscatto al verificarsi di alcune particolari condizioni sportive. Dia, che indosserà la maglia numero 19, ha firmato un contratto quadriennale.

𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲, 𝗕𝗼𝘂𝗹𝗮𝘆𝗲!

✍️ We are delighted to announce the signing of Boulaye Dia from Salernitana#CMonEagles pic.twitter.com/poShYswJ0Z