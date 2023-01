In attesa di sfidarsi domani sera a Marassi, Sampdoria e Napoli mettono i sigilli ad un'operazione ormai definita da tempo: l'esterno polacco Bartosz Bereszynski è ufficialmente un nuovo giocatore dei partenopei. I due club hanno dato l'annuncio della trattativa ultimata, con Bereszynski che passerà alla corte di Luciano Spalletti con la formula del prestito con opzione di riscatto dopo sei stagioni in blucerchiato. Contemporaneamente, compie il percorso inverso Alessandro Zanoli, passato alla Samp in prestito secco.