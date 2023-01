Alex Meret, portiere del Napoli, dà virtualmente l'annuncio dell'arrivo alla corte di Luciano Spalletti di Pierluigi Gollini dalla Fiorentina, presentando così il portiere ai microfoni di Sky Sport: "Non l'ho ancora sentito, però ovviamente lo conosco bene. Ho fatto diversi ritiri in nazionale con lui, so che è un bravo ragazzo e un grande portiere, ci darà una grossa mano".