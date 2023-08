Doppia operazione sull'asse Juventus-Napoli. Come riportato da Sky Sport, i due club hanno trovato l'intesa per i trasferimenti nella Capitale di Luca Pellegrini e Nicolò Rovella. Mancano gli ultimi dettagli, ma i club stanno già preparando i contratti. L'affare si chiuderà in prestito con obbligo di riscatto in favore della formazione biancoceleste. Complessivamente l'operazione porterà nelle casse bianconere 21 milioni di euro.