Il 2025 comincia col botto: Mohamed Salah annuncia l'addio al Liverpool al termine della stagione. Intervistato da Sky Sport, l'egiziano conferma che alla scadenza del contratto con i Reds comincerà una nuova avventura professionale: "Nelle mie interviste degli ultimi sette o otto anni, ho sempre detto che voglio vincere la Champions League. Ma questa è la prima volta che dico che voglio davvero vincere la Premier League con il Liverpool. Perché? Non ne ho idea. Probabilmente è perché non abbiamo festeggiato la vittoria come volevamo e perché è il mio ultimo anno nel club, quindi vuoi fare qualcosa di speciale per la città".

"Era questa la cosa che avevo in testa - prosegue la stella dei Reds -. Abbiamo aspettato quel titolo per circa 30 anni. Quando abbiamo vinto c'era la pandemia e non abbiamo avuto davvero il tempo di festeggiarlo nel modo giusto. Non è una bella cosa da fare, quindi speriamo di poterlo fare quest'anno. Il rinnovo? Non c'è nessun progresso lì. Siamo lontani da qualsiasi passo avanti. Quindi, non ci resta che aspettare e vedere".