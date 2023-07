La Juventus è attivissima in queste ore sul mercato. In attesa di capire se potrà o meno affondare per Romelu Lukaku, il club bianconero avrebbe avviato i contatti con il Barcellona per avere Franck Kessié in prestito. Tra i due club c'è già stato un contatto qualche giorno fa per capire con quale formula si potrebbe concludere l'affare. I bianconeri lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto, i blaugrana al momento non hanno ancora accettato e manca anche il sì del calciatore. Per il momento l'ivoriano non sembrerebbe convinto di lasciare la Spagna e tornare in Italia.