Nell'ottima prestazione in Champions League a Manchester, in cui l'Inter ha fermato sullo 0-0 i Citizens, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro il migliore in campo è stato Nicolò Barella. Sul podio, molto vicini tra loro nelle percentuali e ai primi punti raccolti in stagione, Mehdi Taremi (secondo) e Piotr Zielinski (terzo). A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 5.55%

Bisseck 3.24%

Acerbi 3.83%

Bastoni 1.12%

Darmian 0.07%

Barella 65.43%

Calhanoglu 1.78%

Zielinski 8.06%

Carlos Augusto 1.45%

Taremi 8.66%

Thuram 0.40%

Martinez 0.07%

Mkhitaryan 0%

Pavard 0.13%

Dumfries 0.13%

Frattesi 0.07%

CLASSIFICA DOPO 5 GIORNATE:

THURAM 13 PT.

BARELLA 12 PT.

CALHANOGLU E DIMARCO 5 PT.

DUMFRIES E TAREMI 3 PT.

ZIELINSKI, BISSECK, CARLOS AUGUSTO E PAVARD 1 PT.