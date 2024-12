Nella vittoria per 2-0 ai danni del Como, i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno votato Carlos Augusto come migliore in campo. Alle spalle del brasiliano c'è Marcus Thuram, mentre a chiudere il podio ecco Alessandro Bastoni. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 2.64%

Bisseck 3.29%

Bastoni 3.69%

Carlos Augusto 62.10%

Dumfries 0.56%

Barella 1.20%

Calhanoglu 1.28%

Mkhitaryan 0.24%

Dimarco 0.48%

Martinez 0.56%

Thuram 22.20%

Zielinski 0.32%

De Vrij 0.16%

Buchanan 0.56%

Taremi 0.48%

Frattesi 0.24%



CLASSIFICA DOPO 23 GIORNATE:

THURAM 37 PT.

BARELLA 22 PT.

DUMFRIES 18 PT.

ZIELINSKI 14 PT.

DIMARCO E CALHANOGLU 13 PT.

MARTINEZ E FRATTESI 9 PT.

BISSECK , DE VRIJ E TAREMI 8 PT.

CARLOS AUGUSTO, ARNAUTOVIC, MKHITARYAN E SOMMER 6 PT.

CORREA E ACERBI 5 PT.

BASTONI 4 PT.

ASLLANI, DARMIAN E PAVARD 1 PT.