Nella vittoria sull'Atalanta che ha permesso all'Inter di assicurarsi un posto nella prossima Champions League, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro il migliore in campo è stato Romelu Lukaku. Secondo posto per il 'gemello' Lautaro Martinez, mentre la terza piazza è per Marcelo Brozovic. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Onana 0.34%

D'Ambrosio 0.82%

Acerbi 1.25%

Bastoni 0.62%

Dumfries 0.29%

Barella 7.25%

Brozovic 10.51%

Calhanoglu 3.41%

Dimarco 0.48%

Martinez 15.84%

Lukaku 57.23%

Gosens 0.38%

Dzeko 0.19%

Asllani 0.67%

De Vrij 0.24%

Darmian 0.48%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 55 PARTITE:



LAUTARO MARTINEZ 71 PT.

NICOLO' BARELLA 51 PT.

EDIN DZEKO 41 PT.

HAKAN CALHANOGLU 34 PT.

ROMELU LUKAKU 33 PT.

KRISTJAN ASLLANI 30 PT.

FEDERICO DIMARCO 28 PT.

HENRIK MKHITARYAN 25 PT

MATTEO DARMIAN E ROBIN GOSENS 18 PT.

RAOUL BELLANOVA 17 PT.

ANDRE ONANA E DENZEL DUMFRIES 14 PT.

FRANCESCO ACERBI 12 PT.

MARCELO BROZOVIC 11 PT.

SAMIR HANDANOVIC 8 PT.

ROBERTO GAGLIARDINI, STEFAN DE VRIJ E VALENTIN CARBONI 4 PT.

ALESSANDRO BASTONI E DANILO D'AMBROSIO 3 PT.