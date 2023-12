L'Inter Primavera si prepara per l'ultima giornata del Gruppo D della Youth League. I ragazzi di Cristian Chivu scenderanno in campo al KONAMI Youth Development Centre per la sfida contro la Real Sociedad, in programma martedì 12 dicembre alle ore 12.00. Il match, rende noto il club nerazzurro, sarà trasmesso in diretta streaming su Inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su Inter TV.

Al momento l'Inter occupa la terza posizione del Girone D a 4 punti: l'ultima giornata sarà utile per capire quale squadra, oltre al già qualificato Salisburgo, sarà ammessa alla qualificazione alla fase successiva.