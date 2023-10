C'è rimonta subita e rimonta. Lo sa bene l'Inter Primavera, che si mette in tasca volentieri l'1-1 col Benfica Juniores in un girone D di Youth League in cui sembra impossibile vincere. Dopo i rimpianti per il rocambolesco 3-3 contro la Real Sociedad all'esordio, in un match in cui si era trovata davanti tre volte, l'Under 19 nerazzurra non può parlare di beffa quest'oggi, anche se il segno X è stato imposto dai portoghesi al minuto 82', al termine di un assedio che era andato avanti per tutta la ripresa. La deviazione di Francesco Stante che ha ingannato Alessandro Calligaris ha permesso a Joao Rego di far cadere il muro nerazzurro dopo 70' di resistenza difensiva seguita al momentenao vantaggio firmato da Thomas Berenbruch all'11esimo. Poco prima, al 75', la traversa aveva respinto il raddoppio praticamente fatto di Issiaka Kamate, lì il Dio del Calcio ha deciso di voltare le spalle alla squadra di Cristian Chivu dando giustamente una mano agli ospiti fin troppo penalizzati per il gioco mostrato e le occasioni create.

98' - Non c'è più tempo, cala il sipario a Interello! Secondo pareggio consecutivo in Youth League per l’Inter: col Benfica finisce 1-1. Berenbruch illude Chivu nel primo tempo, Joao Rego regala un punto meritatissimo ai portoghesi nel finale.

96' - Mustmaa spinge ingenuamente Bovo nella trequarti del Benfica: punizione preziosa per l'Inter.

94' - Non sono solo crampi per Joao Fonseca, che non riesce nemmeno a rialzarsi. In campo Mustmaa al suo posto.

92' - Regna la stanchezza in campo, Joao Fonseca a terra in preda ai crampi nell'area del Benfica. Gioco fermo, ci sarà un supplemento di recupero.

91' - Cinque minuti di recupero.

90' - ROSSO PER COCCHI, INTER IN DIECI IN QUESTO RECUPERO! Fallo lontano dalla palla del 3 nerazzurro, su Joao Rego, a sua volta ammonito.

89' - La panchina dell'Inter salta in piedi per l'ultimo fischio dell'arbitro: in effetti, sembrava soft l'intervento di Berenbruch.

88' - L'assedio del Benfica non produce nulla: Vedovati risolve una situazione che poteva complicarsi portando a casa la rimessa dal fondo.

86' - Kamate colpisce involontariamente Rafael Luis sulla nuca: l'arbitro ferma il gioco e invita il benfiquista ad andare a bordocampo.

85' - Doppio cambio per Chivu: Spinaccè e Di Maggio, stremati, lasciano spazio a Vedovati e Ricordi.

84' - Hugo Felix a tanto così dal 2-1! Punizione quasi impeccabile del numero 11, la palla accarezza l'incrocio e si spegne sul fondo con Calligaris fermo a pregare.

83' - Il Benfica la vuole vincere. Punizione ghiotta dal limite dell'area dopo il fallo di Bovo.

82' - PAREGGIA IL BENFICA, GOL DI JOAO REGO! Uno a uno meritatissimo per i portoghesi, che trovano la via del gol con il loro numero 9, ma grazie soprattutto alla deviazione di Stante che inganna Calligaris.

80' - Cocchi mura Kyanno Silva a pochi passi dalla riga di porta. Poi è ancora il neo entrato ad avventarsi sul pallone prima di scagliarlo fuori.

78' - Spinaccè finisce nel lungo elenco degli ammoniti: è il quinto interista a ricevere un giallo.

77' - Finisce la partita di Joao Veloso, minuti per Kyanno Silva.

76' - Chivu predica calma ad Aidoo, troppo frettoloso nell'ultima giocata.

75' - TRAVERSA DI KAMATE! Joao Fonseca buca l'intervento facendosi anche male, ma Kamate non scarta il regalo perché il suo mancino scoccato dall'interno dell'area, dopo una deviazione, scheggia la traversa.

75' - Si entra nell'ultima porzione di gara: 15' più recupero la triplice fischio.

73' - Spinaccè non riesce a portar su la squadra. Il Benfica ormai ha occupato la metà campo avversaria con tutti gli effettivi da qualche minuto.

71' - Okon-Engstler alza bandiera bianca, al suo posto Carlos Meotti.

69' - Crampi per Okon-Engstler: gioco fermo, l'arbitro ne approfitta per concedere il secondo cooling break.

68' - Uscita col timing perfetto di Velickovic sui piedi di Kamate, mandato in porta da un filtrante leggermente lungo di Berenbruch.

67' - Cocchi tiene in campo il pallone, ma di fatto lo consegna a Velickovic.

65' - Calligaris dice no a Rafael Luis: tiro centrale ma potente, il portiere interista si rifugia in corner con un bel riflesso.

63' - Doppio cambio per l'Inter: Bovo e Diallo prendono il posto di Stankovic e Quieto.

62' - Diogo Spencer calcia troppo centralmente: Calligaris, coperto da un compagno, la vede all'ultimo ma non fa fatica a trattenere il pallone.

61' - Ammonito Quieto per simulazione. Giustamente l'11 nerazzurro fa notare all'arbitro che lo stesso provvedimento avrebbe dovuto prenderlo per Joao Rego pochi secondi prima.

60' - Joao Rego sviene ai bordi dell'area interista. L'arbitro è vicino all'azione e lascia correre.

58' - Scontro vicino al'area piccola dell'Inter: Joao Rego decolla sulla schiena di Berenbruch, che ha la peggio. Nulla di grave comunque, si può ricominciare.

55' - Rafael Luis tenta la fortuna dai 25 metri: tiro fuori dalla specchio, con Calligaris che controlla la traiettoria e decide saggiamente di non intervenire.

53' - Spencer salva il Benfica! Kamate era pronto a colpire a testa sul secondo palo dopo il bel lavoro sull'asse Cocchi-Quieto. L'ultimo a toccare è il francese, si riparte con una rimessa dal fondo per il Benfica.

51' - Cocchi diventa il terzo ammonito nella fila dell'Inter. Nulla da ridire da parte del 3 nerazzurro, giusta la decisione dell'arbitro.

50' - Occasione gigantesca per Hugo Felix! L'11 del Benfica si libera in area della marcatura di Maye con una splendida veronica, poi però sparacchia alto una specie di rigore in movimento.

48' - Kamate entra in ritardo nel contrasto con Hugo Felix: ammonizione sacrosanta per il 10 nerazzurro.

46' - Stante mette il corpo a protezione della porta sul tiro di Rafael Luis. Parte forte il Benfica, già al primo giro dalla bandierina nella ripresa.

46' - Cambio per Chivu all'intervallo: Maye ha preso il posto di Matjaz.

13.06 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Benfica!

12.50 - L'Inter Primavera conferma il cinismo che l'aveva contraddistinta anche in campionato, chiudendo il primo tempo contro un Benfica padrone del gioco avanti di un gol grazie a Berenbruch, spietato nel punire il primo errore della partita di Diogo Proste all'11esimo. Con l'andare avanti dei minuti, i nerazzurri legittimano il vantaggio creando 2-3 presupposti per raddoppiare, prima con l'autore del vantaggio poi con Kamate. Gli ospiti tornano a martellare dal 42' in poi, recupero compreso, facendo piovere diversi tiri dalle parti di Calligaris. Che, di fatto, non deve compiere neanche un intervento, merito dello scudo che si alza davanti alla porta, ma soprattutto alla mira difettosa degli avversari.

48' - Duplice fischio di Robert Ian Jenkins, finisce qui il primo tempo di Inter-Benfica! Squadre negli spogliatoi sull'1-0 per i nerazzurri, fin qui decide un gol di Berenbruch al minuto 11.

47' - Piovono tiri verso la porta di Calligaris: qua ci ha provato Rafael Luis, ma senza precisione.

46' - Dall'interno dell'area di rigore, Hugo Felix trova il modo di calciare verso la porta di Calligaris: il tiro esce dopo una deviazione di Stankovic. Corner per il Benfica.

45' - Assegnati 3' di recupero.

44' - Il Benfica circonda l'area nerazzurra, ma non ricava nulla. Lezione difensiva della squadra di Chivu in questo ptimo tempo.

42' - Ivan Lima spaventa l'Inter! Il 7 del Benfica, con visuale libera, calcia a un soffio dal palo da fuori area.

41' - L'arbitro va a sincerarsi delle condizioni di Joao Rego, uscito ammaccato dopo un contrasto con Stante.

40' - Diogo Spencer manda al bar con una finta Stankovic, ma poi conclude alto.

39' - Spinaccè deraglia contro Diogo Prioste: fallo in attacco del centravanti interista, che sta soffrendo un po' di solitudine in questo primo tempo.

38' - Il secondo corner per il Benfica si chiude in un nulla di fatto: cross direttamente tra i guantoni di Calligaris.

37' - Kamate spara contro l'esterno della rete! Altro errore in costruzione del Benfica, raccoglie palla Quieto, che poi imbuca di prima per Kamate, il cui tiro muove la parte sbagliata della rete.

36' - Aidoo fa carambolare la palla sul corpo di Diogo Spencer e conquista una rimessa con le mani vicino alle panchine.

35' - Il Benfica si presenta dalla bandierina con Hugo Felix. Cross lungo, idem il controcross. Si riparte dalla rimessa in gioco di Calligaris.

34' - Passaggio impreciso di Joao Rego: la palla sfila in fallo di fondo.

32' - Buon momento per l'Inter, che da qualche minuto sta occupando con continuità la metà campo avversaria. Due le chance costruite per raddoppiare da parte dei padroni di casa.

30' - Velickovic alza il muro davanti a Kamate, imprendibile sulla fascia destra. Il 10 nerazzurro si era presentato davanti al portiere dei portoghesi che ha vinto il duello parando col piede il diagonale.

30' - Punge ancora l'Inter! Questa volta ci ha provato Quieto, pronto a raccogliere il pallone fuori area per poi scagliarlo contro i cartelloni pubblicitari. Velickovic in controllo.

29' - Velickovic così così sul tiro-cross di Berenbruch, liberato da un tacco lussuoso di Quieto. Corner per l'Inter.

28' - Ivan Lima pasticcia col pallone e regala la rimessa laterale all'Inter.

27' - Ora l'Inter prova a controllare il ritmo della partita. Fase di palleggio prolungata dei nerazzurri, che guadagnano metri.

26' - Joao Rego spintona nettamente Berenbruch: fischio inevitabile dell'arbitro che dà ragione al centrocampista di Chivu.

26' - Si riparte a Interello.

24' - Pausa rinfrescante a Interello: l'arbitro concede il cooling break ai 22 in campo.

23' - Berenbruch a un passo dalla doppietta personale! Altra ripartenza feroce dell'Inter, sempre nel segno del numero 14, la cui mira questa volta è difettosa. La palla esce vicino al palo alla sinistra di Velickovic.

22' - L'Inter ricaccia indietro il Benfica con un buon pressing: si ricomincia dal portiere.

20' - Ottimo lavoro con la palla di Joao Rego, che entra in area e poi offre a rimorchio per Hugo Felix. La palla si impenna sopra la traversa.

19' - Scatta l'allarme nell'area interista! Joao Rego fermato in scivolata da Stante sul più bello, poi Matjaz perfeziona la giocata difensiva. Si salvano i padroni di casa.

18' - Spinaccè conquista un calcio di punizione nei pressi della linea di metà campo. L'Inter può allentare la pressione ospite almeno per qualche secondo.

17' - Stankovic pulisce l'area dopo che il Benfica aveva provato a trovare senza fortuna spazio con alcune giocate nello stretto.

15' - Scocca il quarto d'ora a Interello, il parziale dice 1-0 Inter con la firma di Berenbruch, al suo secondo gol stagionale dopo quello con la Fiorentina.

13' - Torna a fare la partita il Benfica, colpito alla prima occasione concessa dopo 11' in controllo. Qui fallo in attacco di Ivan Lima ai danni di Matjaz.

11' - BERENBRUCH PORTA AVANTI L'INTER! Pessimo errore in uscita di Diogo Proste, che si fa scippare il pallone sulla trequarti da Berenbruch, poi bravo a battere Velickovic nell'uno contro uno.

9' - Di Maggio pizzicato in offside: questione di centimetri, sfuma un'azione promettente dell'Inter.

8' - Spinge forte il Benfica: traccia verticale per Joao Veloso, che scappa in area alle spalle di Matjaz poi calcia a lato da posizione defilata.

7' - Il Benfica chiede un rigore per un tocco di mano di Matjaz, che però aveva il braccio aderente al corpo. L'arbitro ha visto bene, non c'è nulla.

6' - Bella iniziativa personale sulla destra di Di Maggio, abile a crearsi lo spazio per il cross sul primo palo. Spinaccè arriva con un pizzico di ritardo, libera la difesa del Benfica.

5' - Joao Conceicao ci prova da fuori: palla alta.

4' - Altra punizione interessante per il Benfica: calcione di Stankovic e Joao Rego, molto attivo in questo avvio.

3' - Esagera con i dribbling Kamate che, dopo un bello slalom tra i paletti rossi, finisce per perdere il pallone ai bordi dell'area ospite.

2' - Cocchi vince il duello spalla a spalla con Diogo Prioste e porta a casa una rimessa dal fondo.

1' - Stante spende un fallo tattico per fermare la prima azione offensiva di Joao Rego: arriva il primo cartellino giallo dopo 15 secondi.

12.00 - Fischio d'inizio a Interello, comincia in questo momento la gara di Youth League Inter-Benfica!

11.58 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

11.57 - Ecco i 22 protagonisti che, sulle note dell'inno della Youth League, fanno capolino sul campo di gioco di Interello preceduti dalla terna arbitrale.

11.50 - Dirige l'incontro l'arbitro gallese Robert Ian Jenkins, i suoi assistenti sono i connazionali Ian David Bird e Jordan Lee Christopher. L’italiano Marco Piccinini veste i panni di quarto ufficiale.

11.45 - L'altra gara del girone D di Youth League tra Salisburgo e Real Sociedad è in programma alle 14, praticamente dopo la fine di Inter-Benfica. Verso le 16 scopriremo la nuova classifica dopo due giornate.

11.40 - Dopo l'impegno europeo, l'Inter Primavera tornerà in campo sabato sul campo della Sampdoria per mantenere la testa della classifica prima della sosta. Il fischio d'inizio è fissato per le 13.

11.35 - Ancora 25 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Benfica, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

11.30 - Il Benfica Juniores, settimo tra i confini nazionali, non vince da un mese: dopo il 5-2 rifilato all'Academico Viseu, la squadra portoghese è caduta con Sporting Lisbona e Os Belenenses, pareggiando le altre due sfide con Salisburgo e Vitoria Setubal.

11.25 - L'Inter Primavera arriva a questa sfida da imbattuta, con il bilancio delle prime sei uscite, tra campionato e coppa, che recita così: 4 vittorie e due pareggi.

11.20 - Dal canto suo, il Benfica ha accarezzato l'idea di portare a casa l'intera posta in palio contro il Salisburgo, ma il vantaggio di Joao Veloso, arrivato al minuto 82', è durato cinque giri d'orologio, annullato dal pareggio di Tim Paumgartner.

11.15 - Come detto in sede di presentazione, l'Inter ha inaugurato il raggruppamento pareggiando 3-3 con la Real Sociedad: avanti di due gol dopo sette minuti grazie a Sarr e Kamate, i nerazzurrini si sono fatti riprendere da Orobengoa e Martín, il quale ha fissato definitivamente il risultato al 90' con una doppietta dopo il terzo, illusorio vantaggio siglato da Matjaz.

11.10 - Vestito tattico identico ai nerazzurri per gli ospiti, con Pedro Valido che punta sul collaudato 4-3-3: davanti è Ivan Lima a completare il tridente assieme a Hugo Felix e Joao Rego, confermati rispetto al match d'esordio contro il Salisburgo.

11.05 - Chivu apporta due sole modifiche all'undici di partenza rispetto a quello sceso in campo nella vittoria travolgente contro il Torino di sabato scorso: a sinistra Cocchi prende il posto di Motta, mentre in mezzo al campo le chiavi tornano tra le mani di Stankovic, con Bovo che si accomoda in panchina.

11.00 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Stante, Matjaz, Cocchi; Di Maggio, Stankovic, Berenbruch; Kamate, Spinaccè, Quieto. A disposizione: Raimondi, Bovo, Maye, Ricordi, Guercio, Vedovati, Diallo. Allenatore: Cristian Chivu.



BENFICA (4-3-3): Velickovic; Joao Conceicao, Joao Fonseca, Diogo Prioste, Diogo Spencer; Joao Veloso, Paul Okon-Engstler, Rafael Luis; Hugo Felix, Joao Rego, Ivan Lima. A disposizione: Mendes-Dudzinski, Leandro Martins, Carlos Meotti, Rodrigo Rego, Kyanno Silva, Karel Mustmaa. Allenatore: Pedro Valido.

10.55 - Dopo lo scatto al primo posto in campionato, complice il mezzo passo falso del Milan, l'Inter Primavera punta la vetta anche del girone D di Youth League, perfettamente equilibrato dopo la prima giornata. I nerazzurri, reduci dal 3-3 rocambolesco con la Real Sociedad che ha lasciato non pochi rimpianti, scendono in campo a Interello con l'obiettivo dichiarato di battere il Benfica e salire a quota quattro punti in classifica, ancor meglio se in solitaria, sperando che il Salisburgo non vinca contro i baschi. Dal 'Konami Youth Development Centre’, benvenuti a Inter-Benfica, gara valida per il secondo turno del girone D di Youth League. Il fischio d'inizio è programmato per le ore 12.