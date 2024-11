Non solo Inter-Napoli. Il weekend da poco lasciatoci alle spalle è stato ricco di impegni anche per il settore giovanile dell'Inter che ha raccolto sei vittorie su sei tra i vari campi. Al pari ottenuto dalla prima squadra di Simone Inzaghi, risultato che non scalda particolarmente i cuori nerazzurri, sopperiscono i successi dei nerazzurrini a partire dall'Under 20 di Zanchetta fino all'Under 15. Di seguito tutti i risultati:

UNDER 20 Campionato, undicesima giornata:

Fiorentina vs INTER 0-2 Marcatori: 68' Spinaccè (I), 84' Re Cecconi (I)

UNDER 19 FEMMINILE Campionato:

INTER vs Hellas Verona 6-0 Marcatori: Ciano 2’, Sasso 28’ 40’, Giudici 45’, Viviani 25’, Bufano 42’

UNDER 18 Campionato:

INTER vs Lazio 4-1 Marcatori: 25’ Kukulis (I), 66’ Gatto (L), 68’, 70’ Iddrissou (I), 94’ El Mahboubi (I)

UNDER 17 Campionato:

Cremonese vs INTER 0-1 Marcatori: 18’ Vukaj rig. (I) UNDER 17 FEMMINILE Campionato, INTER vs Milan 1-4 Marcatori: 15' Ciurleo (I), 40' Gallazzi (M), 52' Di Falco (M), 75' Palopoli (M), 88' Gallazzi (M)

UNDER 16 Campionato:

Mantova vs INTER 1-3 Marcatori: 51', 73' Pannuto (I), 56' Negri rig. (M), 63' Rocca (I)

UNDER 15 Campionato, settima giornata:

Mantova vs INTER 1-3 Marcatori: 17' Dolci (M), 42' Comelli (I), 68', 73' Serantoni (I) UNDER 15 FEMMINILE Campionato, Juve Cusano vs INTER 1-2 Marcatori: 23' Vigetti (I), 25' Arfani (I).