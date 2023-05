Quella centrata della Primavera di Chivu non è l'unica vittoria messa in tasca nel weekend dai ragazzi del Settore Giovanile dell'Inter. Fanno festa anche l'U17 e l'U15, mentre l'U16 pareggia in casa col Mantova in amichevole. Di seguito, tutti i risultati nel dettaglio:

UNDER 19

Domenica 7 maggio, ore 15 - Campionato, 30ª giornata, INTER vs Empoli 2-0 Marcatori: 43' rig. Esposito (I), 65' rig. Carboni (I)

UNDER 19 FEMMINILE

Sabato 6 maggio, ore 16:30 - Amichevole, Brescia vs INTER 2-6 Marcatori: Fornara 11’, 45’, Dicataldo 18’, D’Elia 28’, Fabbruzzo 52’, Razza 62’.

UNDER 17

Sabato 6 maggio, ore 15 - Amichevole, INTER vs Pisa 3-1. Marcatori: Zouin 10', Ortelli 50', Tassotti 78'.

UNDER 17 FEMMINILE

Sabato 6 maggio, ore 14:15 - Campionato, 10ª giornata INTER vs Juventus 2-5 Marcatori: Giudici 20’, Cavallaro G. 95’.

UNDER 16

Domenica 7 maggio, ore 11 - Amichevole, INTER vs Mantova 1-1. Marcatori: Verre 72'.

UNDER 15

Domenica 7 maggio, ore 11:30 - Campionato, Udinese vs INTER 0-3. Marcatori: Carrara 4', Curcio 69', Grisoni Fasana 71'.

UNDER 15 FEMMINILE

Domenica 7 maggio, ore 11 - Campionato, 12ª giornata fase interregionale, Monza vs INTER 0-8. Marcatori: Bescapè 1’, Petrillo 6’, 34’, Crippa 20’, 24’, 38’, Gambirasio 49’, Palmeri 59’.