Viareggio Cup, annullata causa Covid l’edizione 2021: si gioca a marzo 2022

La decisione è del Cgc, organizzatore del torneo: "Pensiamo sia più opportuno ripartire in quella data"

L'edizione 2021 del torneo di Viareggio non si giocherà. Il Centro Giovani Calciatori Viareggio (CGC), che organizza la manifestazione internazionale, al termine dell'ultimo consiglio direttivo ha deciso di cancellare la rassegna in programma a settembre a causa della pandemia. "In un primo momento avevamo ipotizzato - spiega il presidente del Cgc, Alessandro Palagi - che il torneo potesse svolgersi nel mese di settembre 2021, all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 ma, dopo una riflessione più approfondita, ascoltando la voce di alcuni addetti ai lavori, abbiamo maturato la convinzione che sia più opportuno ripartire dal marzo del prossimo anno".