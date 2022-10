Il commissario tecnico dell'Italia Under 17 Bernardo Corradi ha ufficializzato la lista dei 20 giocatori che affronteranno la prima fase delle qualificazioni ai Campionati Europei di categoria in Kosovo. In rappresentanza dell'Inter, ci saranno il portiere Francesco Tommasi e i difensori Tommaso Della Mora (nella foto) e Matteo Cocchi, uno dei due 2007 inseriti in rosa.