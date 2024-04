La Nazionale Under 16 tornerà in campo, dal 12 al 17 aprile, per un Torneo di Sviluppo UEFA in Spagna. I 22 convocati dal tecnico Daniele Zoratto, tutti classe 2008 ad eccezione del classe 2009 Francesco Gasparello (Atalanta), faranno il loro esordio alla Pinatar Arena Football Center venerdì 12 (ore 17) contro l'Inghilterra prima di affrontare domenica 14 (ore 20) la Nigeria e mercoledì 17 aprile (ore 11) il Belgio, sempre a San Pedro del Pinatar. Nell'elenco presenti in rappresentanza dell'Inter, i difensori Leonardo Noah Bovio e Thomas Lissi e gli attaccanti Cristian Carrara e Kevin Vitale Moressa.

L'elenco dei convocati:

Portieri: Francesco Cereser (Torino), Sebastiano Nava (Juventus);

Difensori: Cristiano Ekene Anah (Brigton), Leonardo Noah Bovio (Inter), Lorenzo Calvani (Lazio), Samuele Carlaccini (Roma), Lorenzo Jeremie Fazio (Genoa), Alessio Insignito (Spezia), Thomas Lissi (Inter);

Centrocampisti: Cristian Bagordo (Empoli), Oliver Blini (Empoli), Danilo Busiello (Empoli), Christian Comotto (Milan), Francesco Gasparello (Atalanta), Fabio Pandolfi (Milan), Matteo Papaccioli (Como), Vincenzo Prisco (Napoli), Marco Tiozzo Pagio (Juventus);

Attaccanti: Thomas Campaniello (Empoli), Cristian Carrara (Inter), Simone Lontani (Milan), Kevin Vitale Moressa (Inter).