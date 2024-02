Dopo aver scelto a suo tempo la Nazionale polacca, Tommaso Guercio ha deciso di lasciare l'Inter a titolo definitivo per proseguire la sua carriera di club nella patria di sua madre, sposando il progetto dello Śląsk Wrocław, a cui si è legato fino al giugno 2026, con la possibilità di prolungare il contratto per altri due anni. "Questo affare tra noi e l'Inter non è certo un evento di tutti i giorni, - ha dichiarato il presidente Patryk Załęczny dopo l'annuncio - Certo, ci rendiamo conto che non è stato facile per Tommaso entrare nella prima squadra dell'Inter, e non sarà facile qua, ma ha tutte le qualità per sviluppare e rafforzare la nostra squadra".

Gli fa eco il ds David Balda: "Tommaso sarà una grande aggiunta per la squadra. E' un giovane difensore centrale, anche se può giocare anche sulla fascia destra della difesa. Riponiamo grandi speranze in lui. Al momento probabilmente giocherà più spesso in seconda squadra, ma in allenamento verrà aggregato alla prima squadra. Siamo lieti che Tommaso Guercio ci abbia scelto".

La parola, infine, passa al diretto interessato: "Ho trascorso tanti anni all'Inter, questo club mi ha formato, ma avevo bisogno di un cambiamento. So che c'è molto lavoro davanti a me, ma non vedo l'ora di affrontare la nuova sfida e spero che con lo Śląsk inizierò a guadagnare minuti nel calcio professionistico ad alto livello".