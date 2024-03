Dopo aver pareggiato a gennaio con la Spagna e vinto con la Slovacchia a febbrai, la Nazionale italiana Under 18 tornerà in campo per una doppia amichevole contro i pari categoria dell'Austria giovedì 21 e domenica 24 marzo (ore 11) presso lo stadio 'Gianpiero Combi' di Merano, che ospiterà per la prima volta un incontro di una formazione azzurra. Per l'occasione, il tecnico Daniele Franceschini ha convocato 22 giocatori, tutti classe 2006, ad eccezione del classe 2007 interista Matteo Cocchi. L'elenco dei convocati:

Portieri: Pietro Leonardelli (Fiorentina), Francesco Saverio Plaia (Spezia);

Difensori: Adam Bakoune (Milan), Matteo Cocchi (Inter), Niccolò Fortini (Fiorentina), Giovanni Leoni (Sampdoria), Vittorio Magni (Milan), Matteo Giuseppe Plaia (Roma), Gabriel Ramaj (Atalanta), Lorenzo Tosto (Empoli);

Centrocampisti: Andrea Bonanomi (Atalanta), Francesco Crapisto (Juventus), Lapo Deli (Fiorentina), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Leonardo Mendicino (Atalanta), Valdes Ngana (Juventus), Lorenzo Riccio (Atalanta), Filippo Scotti (Milan);

Attaccanti: Riccardo Braschi (Fiorentina), Maat Daniel Caprini (Fiorentina), Seydou Fini (Standard Liegi), Matteo Spinaccè (Inter).