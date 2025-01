In occasione del doppio confronto amichevole tra le Under 17 di Italia e Spagna, il tecnico azzurro Massimiliano Favo ha convocato 22 calciatori classe 2008, che si raduneranno domenica 19 gennaio al Centro Tecnico Federale per sostenere il giorno seguente la prima seduta di allenamento: prima chiamata con la squadra per Matteo Pittarella, Jean Mambuku, Adriano Puccio e Francesco Bellone.

L’ELENCO DEI CONVOCATI:

Portieri: Alessandro Longoni (Milan), Matteo Pittarella (Milan);

Difensori: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Laurence Adam Giani (Stoke City), Thomas Lissi (Inter), Jean Mambuku (Stade de Reims), Adriano Puccio (Palermo), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Mattia Ridolfi (Cesena);

Centrocampisti: Oliver Blini (Empoli), Alessio Baralla (Empoli), Christian Comotto (Milan), Andrea Luongo (Torino), Vincenzo Prisco (Napoli), Leonardo Rodella (Southampton), Federico Steffanoni (Atalanta);

Attaccanti: Danilo Busiello (Empoli), Francesco Bellone (Genoa), Vincenzo Damiano (Atalanta), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Simone Lontani (Milan).