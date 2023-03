Concluso oggi il raduno al 'Giulio Onesti' di Roma, Bernardo Corradi ha diramato la lista ufficiale dei 20 giocatori convocati per la seconda fase di qualificazione agli Europei Under17 che vedrà gli azzurrini sfidare Repubblica d’Irlanda, i padroni di casa di Cipro e l'Ucraina con l’obiettivo di conquistare uno dei due posti disponibili per la rassegna in programma a Budapest dal 17 maggio al 2 giugno. "Ringrazio tutti i ragazzi per la loro dedizione e a quelli che non saranno con noi dico che le porte della Nazionale sono sempre aperte, che molto dipende dalla tenacia e dall’impegno che metteranno in campo ogni giorno", ha dichiara il tecnico azzurro. I 20 ragazzi convocati sono tutti nati nel 2006, salvo Matteo Cocchi (Inter), Francesco Verde (Juventus) e Mattia Liberali (Milan) del 2007 e, complessivamente, provengono dalle giovanili dell’Atalanta (5), Juventus (4), Milan (2), Fiorentina (2), Inter (1), Spezia (1), Bologna (1), Spal (1), Genoa (1), Torino (1) e Roma (1). La lista: