Dopo il doppio test amichevole contro la Svizzera e lo stage di Torino organizzato con l’obiettivo di allargare il gruppo, la Nazionale italiana Under 16 è pronta per tornare in campo per due amichevoli contro i Paesi Bassi, in programma martedì 11 ottobre alle 18 al Centro Tecnico Federale di Coverciano e giovedì 13 alle 12 al CPO di Tirrenia. Per l'occasione, il tecnico Daniele Zoratto ha convocato 23 giocatori classe 2007 che si raduneranno domenica 9 ottobre presso il CPO di Tirrenia, ecco l'elenco completo: