L'Inter Under 17 ha conquistato la finale al 'Torneo Alba dei Campioni' battendo 4-2 in semifinale i pari età dell'Atalanta (6' Moressa 15' Kukulis 19' El Mahboubi 27' Iddrissou), in una gara giocata su due giorni: ieri, infatti, sul risultato di 4-1 peri milanesi, il gioco è stato interrotto per problemi all'impianto di illuminazione dello stadio. Stamattina si è arrivati al triplice fischio, con l'inutile gol dei bergamaschi che ha modificato il punteggio ma non la sostanza: nerazzurrini all'ultimo atto della competizione, dove alle 17.30 sfideranno il Torino.