Il 6 o 7 febbraio, l'Inter Primavera scenderà in campo ad Atene contro l'Olympiacos anche per spezzare un tabù che dura da due stagioni: l'eliminazione agli spareggi di Youth League. I nerazzurrini, con Cristian Chivu in panchina, infatti, hanno perso le ultime due gare dei playoff, facendosi eliminare prima dello Zilina e poi dal Rukh Lviv. L'ultima volta che l'Under 19 è riuscita a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta attraverso lo spareggio fu nel 2017/18, quando a San Siro ebbe ragione dello Spartak Mosca dopo i calci di rigore.