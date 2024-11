Dopo cinque vittorie consecutive, si ferma l'Inter Under 18 di Benito Carbone che viene sconfitta per 2-1 dal Cesena capolista nel recupero dell'undicesima giornata di campionato. Ridolfi segna per i romagnoli al quarto d’ora del primo tempo, nel secondo tempo arriva il raddoppio per opera di Galvagno. Nel finale l’Inter accorcia le distanze con la rete messa a segno da Moressa, ma non basta ad evitare la sconfitta ai nerazzurri.