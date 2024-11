Dopo lo stop in casa del Cesena nel recupero dell'undicesima giornata, l'Inter Under 18 di Benito Carbone riprende la propria marcia superando per 4-2 il Lecce nel march di questa mattina Konami Youth Development Centre. Sono i salentini a passare in vantaggio con Di Pasquale, prima che i nerazzurri ribaltino le sorti del match con le reti di Humanes e Putsen. Esposito regala ai giallorossi l'illusione col gol del 2-2 prima che Idrissou e Moressa chiudano i conti nella ripresa.