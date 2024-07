Primo stop per l'Italia Under 19 negli Europei in corso di svolgimento in Irlanda del Nord. A Larne, la formazione di Bernardo Corradi, peraltro già sicura di un posto in semifinale, è stata sconfitta per 3-2 dall'Ucraina al termine di un match dai tanti capovolgimenti. Aperto dalla rete degli ucraini firmata da Hennadiy Synchuk al settimo, alla quale ha risposto l'Italia al 34esimo con una bella combinazione su calcio piazzato tra l'interista Luca Di Maggio e Tommaso Ebone, che raccoglie la punizione liftata del capitano e con un gran tiro al volo impatta.

Gli Azzurrini passano in vantaggio al 52esimo con una gran botta dalla distanza di Marco Romano, ma l'Ucraina, sostenuta da un manipolo di rumorosi tifosi, riescono a ribaltare la situazione con Danil Krevsun al 54esimo e con Matviy Ponomarenko che trova il gol vittoria dal dischetto al minuto 72, con l'Italia in dieci per l'espulsione di Christian Corradi, agguantando così un posto tra le prime quattro della competizione. Di Maggio ha lasciato il campo dopo l'intervallo, rimpiazzato da Mattia Mannini.