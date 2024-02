Prima in classifica con dieci punti di vantaggio sul treno delle più vicine inseguitrici, l'Inter Primavera nel prossimo turno sarà ospite del Milan, scivolato al sesto posto dopo la sconfitta subita sul campo del Genoa. Il derby si giocherà sabato 24 febbraio, al Puma House of Football di Milano, con kick-off alle ore 13. Un'occasione importante per i nerazzurrini di staccare ulteriormente la concorrenza, cugini compresi, che attualmente si trovano a -11 dalla vetta.