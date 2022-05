Il derby milanese Primavera, che mette di fronte le ambizioni opposte di Inter e Milan, chiuderà il programma della 33esima giornata del campionato nazionale Under 19: la Lega Serie A, infatti, ha comunicato che la stracittadina in miniatura si disputerà lunedì 9 maggio, con kick-off alle ore 17, al Suning 'Youth Development Centre, in memoria di Giacinto Facchetti'.