Gara a senso unico al "Diana" di Osimo, dove questo pomeriggio, nella prima gara del 'Trofeo Lanari Bellezza', i campioni d'Italia dell'Inter Primavera hanno travolto 11-0 la Recanatese, neonata formazione Under 19 con appena una settimana vera di preparazione nelle gambe. I nerazzurri di Cristian Chivu hanno aperto la festa del gol dopo appena 4 minuti con Denis Curatolo, autore anche del 6-0 su rigore con cui si è concluso il primo tempo; in mezzo le marcature di Jan Zuberek, Oliver Jurgens (doppietta) e Nicolò Birall. La seconda frazione è l'occasione per Curatolo di firmare la tripletta e per Jurgens di calare il suo poker personale; chiudono i conti Nikola Iliev e Amadaou Sarr.