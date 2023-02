Da principino a re di Coppe. Questa la parabola di Alberto Aquilani , che dopo una buona carriera da giocatore negli ultimi anni si sta imponendo come tecnico vincente nella categoria Primavera , alla guida della Fiorentina, con la quale, battendo l'Inter, ha vinto il quinto trofeo sollevando nel cielo di Monza la Supercoppa italiana: "C’è un abisso tra campionato primavera e Serie A - ha spiegato a Cronache di spogliatoio -. Ci saranno 5 categorie di differenza, e questo non è un bene. Ti prepara a un campionato minore, come la C e non alla A. La seconda squadra è il progetto che ti avvicina di più, invece. Mi ricordo che quando giocavo all’estero contro le seconde squadre ti dovevi impegnare altrimenti rischiavi di fare figuracce.

In Italia il risultato è in prima linea, e la cosa non mi piace troppo. È una cultura, è una mentalità che è difficile da cambiare. Non mi piace che il risultato venga prima di ogni cosa. Noi abbiamo vinto 5 coppe ed è tanto, ma a me riempie di orgoglio come le abbiamo vinte. Nella finale di Supercoppa contro l’Inter e avevamo 6 toscani in squadra, sono orgoglioso di questo".