Sabato pomeriggio alle 13 a Zingonia l'Atalanta Primavera ospiterà l'Inter Under 19 di Cristian Chivu per la gara valida per la sesta giornata di ritorno della regular season del campionato Primavera 1. A dirigere l'incontro è stato designato Roberto Lovison, arbitro della sezione di Padova, che sarà assistito da Marco Cerilli di Latina e da Franck Loic Nana Tchato di Aprilia.