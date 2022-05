Martedì 31 maggio, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, l'Inter di Cristian Chivu contenderà alla Roma di Alberto De Rossi lo Scudetto Primavera. Sono stati comunicati i prezzi dei tagliandi per assistere al match che inizierà alle ore 20.30: 20 euro per la tribuna, 10 per la curva (per gli Under 14 prezzi dimezzati), come comunicato dal Sassuolo.