Trasferta amara per l'Inter, schiacciata 3-0 dal Torino in una gara senza storie. A decretare il ko nerazzurro nella 23esima giornata del campionato Primavera 1 ci pensano Della Vecchia, Perciun e Mendes che mettono la firma su una vittoria meritata per i granata. La squadra di Zanchetta non entra mai in campo mettendo in vetrina una una prestazione deludente, a differenza dei padroni di casa che invece sfruttano l'aggressività e il pressing alto per mettere subito in discesa il match con due gol nel primo tempo, per poi chiuderla nel finale di gara: grandi colpe della difesa nelle reti di Della Vecchia e Mendes, mentre la giocata di Perciun merita solo applausi.

L'Inter resta inchiodata a quota 43 punti, scivolando al quarto posto. Il Torino sale invece in nona posizione agganciando il Genoa a 32.

TORINO-INTER 3-0

19' Della Vecchia (T), 29' Perciun (T), 88' Mendes (T)

TORINO (3-5-2): 23 Siviero; 4 Muller, 25 Bonadiman, 15 Olsson; 77 Marchioro (86' 22 Sabone), 7 Della Vecchia, 73 Djalo (46' 75 Liema Olinga), 10 Perciun (75' 21 Acar), 18 Krzyzanowski; 82 Cacciamani (75' 24 Mendes), 9 Gabellini (90+1' 91 Franzoni). A disposizione: 1 Plaia, 3 Desole, 5 Rossi, 19 Zaia, 44 Mahari, 90 Mangiameli. Allenatore: Felice Tufano

INTER (4-3-3): 21 Zamarian; 19 Della Mora, 26 Garonetti (72' 15 Perez), 5 Alexiou, 3 Cocchi; 16 Venturini (84' 31 El Mahboubi), 14 Bovo, 33 Cerpelletti (57' 7 Berenbruch); 18 Mosconi (72' 9 Lavelli,), 11 Spinacce, 27 Pinotti (46' 28 Romano). A disposizione: 32 Michielan, 40 Farronato, 2 Aidoo, 6 Maye, , 35 Putsen, 36 Mantini. Allenatore: Andrea Zanchetta

Ammoniti: Djalo (T), Mosconi (I), Marchioro (T), Perciun (T), Cocchi (I).

Arbitro: Pezzopane Assistenti: Bianchi-Meraviglia

95' - Arriva il triplice fischio, Torino-Inter finisce qui: i granata dominano e vincono 3-0.

91' - Sostituzione nel finale per il Torino: Franzoni prende il posto di Gabellini.

90' - Concessi 5' di recupero.

88' - TRIS DEL TORINO! I granata trovano anche il gol del 3-0: la mischia in area è risolta da Mendes, che si fa trovare pronto per appoggiare il pallone in rete a porta praticamente vuota.

85' - Giallo per Cocchi: vistosta la trattenuta su Della Vecchia.

83' - Nuova mossa di Zanchetta: El Mahboubi rimpiazza Venturini.

75' - Sostituzione per il Torino: Mendes e Acar prendono il posto di Cacciamani e Perciun.

73' - Doppio cambio per l'Inter: dentro Perez e Lavelli per Garonetti e Mosconi.

71' - Giallo anche per Perciun dopo il fallo su Bernebruch.

69' - Bernebruch trova la via della rete, ma l'arbitro fischia carica al portiere. Decisione corretta.

67' - Ancora Spinaccè! L'attaccante dell'Inter vola più in alto di tutti sulla punizione di Cocchi, ma la traiettoria aerea sorvola la traversa.

66' - Cocchi scappa via e viene atterrato da Marchioro: ammonizione per il granata.

63' - Ci prova anche Romano: tiro fiacco da fuori, nessun problemi per Siviero.

62' - Nuovo tentativo dell'Inter: Mosconi inventa, Spinaccè calcia di sinistro ma Siviero blocca a terra.

57' - Altro cambio per l'Inter: Berenbruch in campo, Cerpelletti si accomoda in panchina.

45' - Via al secondo tempo di Torino-Inter! Tra i nerazzurri Tiago Romano prende il posto di Pinotti, tra i granata Liema Olinga rimpiazza Djalo.

PRIMO TEMPO - I primi 45' sono a tinte granata, che meritano ampiamente il doppio vantaggio. Al 19' Della Vecchia approfitta di una dormita della difesa nerazzurra per battere Zamarian da posizione ravvicinata, poi appoggia di tacco dieci minuti dopo apparecchiando la sassata letale di Perciun. Nerazzurri poco pericolosi: ci prova solo Spinaccè. Per raddrizzare una partita in salita servirà una grande reazione.

46' - Il primo tempo di Torino-Inter termina qui: granata in vantaggio 2-0.

45' - Un minuto di recupero.

44' - Tentativo da dimenticare di Cerpelletti: il mancini di prima intenzione termina altissimo.

34' - Mosconi trattiene Krzyzanowski: giallo anche per l'interista. Volano ammonizioni anche verso lo staff del Torino.

32' - Spinaccè prova a suonare la carica: il tentativo di destro sorvola di poco la traversa.

29' - RADDOPPIO DEL TORINO! I granata trovano il 2-0 con Perciun: il numero 10 apre e chiude il triangolo con Della Vecchia e poi scarica un destro potente che termina la sua corsa alle spalla di Zamarian.

21' - Il primo giallo del match è per Djalo: il centrocampista viene sanzionato dopo un fallo su Mosconi.

19' - GOL DEL TORINO! I granata colpiscono con Della Vecchia. I granata sviluppano l'azione dalla sinistra e pescano il numero 7 in area, lasciato solo da Bovo: il tocco di piatto destro buca Zamarian da distanza ravvicinata.

16' - Anche il Torino si affaccia dalla parti di Zamarian: Gabellini dribbla un avversario e calcia da fuori, ma la palla termina a lato.

11' - Ci prova anche Cocchi! Il terzino fa partire un sinistro potente dalla distanza, ma il pallone va a sbattere sui cartelloni pubblicitari.

2' - Il primo tentativo è dell'Inter: Siviero blocca il mancino rasoterra di Spinaccè dal limite dell'area.

1' - Arriva il fischio dell'arbitro Pezzopane: Torino-Inter è iniziata!

10.57 - Le squadre sono in campo: Torino-Inter sta per cominciare.

Vincere per continuare a resta in alto. È questo lo spirito con cui l'Inter fa visita al Torino, avversario della 23esima giornata del campionato Primavera 1. I nerazzurri, reduci da quattro vittorie consecutive, si trovano ora al terzo posto in classifica a soli tre punti di distanza dalla capolista Roma, impegnata alle 13 sul campo del Lecce. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori per Torino-Inter, con kick-off fissato alle ore 11.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

TORINO (3-5-2): 23 Siviero; 4 Muller, 25 Bonadiman, 15 Olsson; 77 Marchioro, 7 Della Vecchia, 73 Djalo, 10 Perciun, 18 Krzyzanowski; 82 Cacciamani, 9 Gabellini.

A disposizione: 1 Plaia, 3 Desole, 5 Rossi, 19 Zaia, 21 Acar, 22 Sabone, 24 Mendes, 44 Mahari, 75 Olinga, 90 Mangiameli, 91 Franzoni.

Allenatore: Felice Tufano

INTER (4-3-3): 21 Zamarian; 19 Della Mora, 26 Garonetti, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 16 Venturini, 14 Bovo, 33 Cerpelletti; 18 Mosconi, 11 Spinacce, 27 Pinotti.

A disposizione: 32 Michielan, 40 Farronato, 2 Aidoo, 6 Maye, 7 Berenbruch, 9 Lavelli, 15 Perez, 28 Romano, 31 El Mahboubi, 35 Putsen, 36 Mantini.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Pezzopane

Assistenti: Bianchi-Meraviglia

