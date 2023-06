Capocannoniere dell'Inter Primavera con 16 gol messi a referto in tutte le competizioni, Francesco Pio Esposito è stato protagonista della seconda puntata di 'My Top Three', il nuovo format disponibile in esclusiva su Recast. Rispondendo alle domande di Davh sul prato del campo di Interello, Espo ha ricordato uno dei suoi gol più significativi segnati in questa stagione, entrando nell'area di rigore di fronte agli spogliatoi: "Mi viene in mente l'1-0 col Torino a fine primo tempo", le sue parole.