Nuovo innesto per il settore giovanile dell'Inter che pesca in casa Roma. Trattasi di Saverio Vanacore, classe 2010 arrivato lo scorso anno nella Capitale da Napoli. Il giovane talento con i giallorossi non ha però trovato l'intesa che sperava. Dopo un la parentesi nelle giovanili romane è la volta dell'avventura milanese ed ecco la firma con i nerazzurri.