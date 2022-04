Il Napoli Primavera non potrà contare sull'apporto del proprio allenatore Nicolò Frustalupi per il match di domani pomeriggio del campionato Primavera 1 contro l'Inter. L'ex vice di Walter Mazzarri, col quale ha condiviso l'esperienza in nerazzurro, è stato infatti squalificato dal Giudice Sportivo Alessandro Zampone con tanto di ammonizione dopo la partita contro il Lecce "per avere platealmente contestato una decisione arbitrale al 45esimo del secondo tempo". Tra i giocatori partenopei, fermato per un turno anche Benedetto Barba.