Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pari nel derby: "Penso di averla preparata nel solito modo tatticamente, dovevamo stare attenti a livello mentale per non arrivare troppo carichi, visto che era molto sentita. Ci siamo arrivati nel modo giusto, nella lotta e nell'approccio. Il primo tempo è stato ottimo, non abbiamo rischiato praticamente nulla, potevamo gestire meglio la palla, l'Inter ha pressato ferocemente. Eravamo in vantaggio e dentro la gara, poi peccato per l'espulsione. Non mi piace parlare degli arbitri, ma i protagonisti sono i ragazzi e vanno fatti giocare".

Sull'episodio: "C'è stata un'ammonizione a inizio partita, inconcepibile in una gara così tirata. Dispiace per il ragazzo, in una partita così tirata l'espulsione ha condizionato lo sviluppo. Ed è lì che mi porto a casa il cuore dei ragazzi, sono orgoglioso. Mi hanno regalato una gioia indescrivibile. Giocare in dieci con quattro ragazzi fuori ruolo, eravamo in emergenza totale. Contento che sono in prima squadra e del gol di Simic, lavoriamo per questo ma anche noi abbiamo delle difficoltà".

Il gruppo è più unito che mai: "Chi ha giocato oggi ha dimostrato di avere uno spessore. Contento per tanti ragazzi, che hanno trovato meno spazio. Hanno bisogno di trovare minutaggio e convinzioni. Uscire con un risultato positivo da qui, giocando un tempo in inferiorità numerica è importante per la classifica e per il percorso di crescita. Ci dà morale per le prossime gare, pensando dapprima al Verona. Siamo felici di essere dentro alle tre competizioni alla grande".