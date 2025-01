C'è anche l'interista Alessandro Foroni nella lista dei 22 calciatori convocati da Enrico Battisti, tecnico della Nazionale Under 15 italiana, in vista del doppio impegno amichevole contro i pari categoria della Slovenia che apre il 2025 degli azzurrini. Le sfide saranno in programma martedì 21 (ore 12.30, diretta su Vivo Azzurro TV) e giovedì 23 gennaio (ore 11) presso lo Stadio 'Gino Colaussi' di Gradisca d'Isonzo, in provincia di Gorizia. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Roberto Caleffi (Modena), Tommaso Vischi (Monza);

Difensori: Sounkalo Berthé (Juventus), Lorenzo Damonte (Genoa), Samuele De Sario (Sampdoria), Alessandro Foroni (Inter), Alessandro Ghiotto (Juventus), Raphael Libero Mazzotta (Juventus), Ismaele Abdoulaye Fortes Okoumassoun (Lecce), Alberto Samà (Juventus);

Centrocampisti: Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Noham Blandina (Club Brugge), Filippo Castagnoli (Fiorentina), Ilyas Fatih (Parma), Mattia Guaglianone (Roma), Francesco Olivieri (Empoli);

Attaccanti: Gabriele Borsa (Milan), Federico Croci (Fiorentina), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Lorenzo Matera (Sassuolo), Pietro Salvai (Juventus), Roberto Scaglione (Genoa)